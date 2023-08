STATALI: ci “sequestrano” per alcuni anni la liquidazione TFS e se vuoi averla prima devi pagare il “RISCATTO” in convenzione!

Roma, 31 ago 2023 – Si e’ vero, se vuoi prima la tua liquidazione la devi riscattare pagando degli interessi, che decorrono al momento che ottieni i soldi e fino a quando dovevi percepirla secondo i termini di legge di 1, 2, 3 anni, ecc..

In uno stato di diritto succede anche questo. Lavoratori dello Stato che hanno lavorato almeno con 42 anni di contributi, ancora devono aspettare uno, due, tre anni o ancora di piu’, per ottenere la liquidazione degli anni lavorati. Una vita di lavoro e nessun rispetto.

In questo caso devi essere iscritto anche al fondo credito (che in servizio era obbligatorio, ma che in pensione diventa facoltativo), che molti colleghi che sono andati in pensione neanche vi hanno aderito, e con questa opportunita’ riconosciuta dall’INPS sono tagliati fuori.

Segue ritaglio di articolo di stampa ripreso da ilsole24ore.com

Anticipo Tfs/Tfr per statali: 7mila domande, ma i pagamenti slittano a settembre

Inps ha un budget di 300 milioni per l’iniziativa. Bisogna essere iscritti al Fondo Credito. La sentenza della Corte Costituzionale e le “cause pilota”.

Sono almeno 7mila le domande arrivate ad oggi all’Inps per ottenere a condizioni agevolate l’anticipo del Trattamento di fine servizio (Tfs), la “liquidazione” degli statali. L’istituto di previdenza ha messo a budget circa 300 milioni di euro per far fronte ai pagamenti che dovrebbero iniziare in settembre dopo aver regolato le ultime questioni burocratiche con il ministero del Lavoro. È quanto emerge dalle indiscrezioni raccolte da Plus24. Non c’è invece alcun problema di capienza per il Fondo ... RITAGLIO DI ARTICOLO RIPRESO DA ILSOLE24ORE.COM

