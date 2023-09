Compendio delle disposizioni in materia di provvidenze per il personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica. Edizione 2023

Roma, 2 set 2023 – Dal Compendio in materia di provvidenze – Personale Militare – Da Persomil del 121-6-2023 – Il presente compendio ha lo scopo di aggiornare e riunire le disposizioni concernenti il personale

militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica disciplinate in via generale dagli articoli 1474, 1831 e 1835 del Codice dell’Ordinamento Militare nelle materie di competenza della Direzione Generale per il Personale Militare in particolare in materia di:

– riparto delle somme inerenti il benessere del personale militare in servizio negli organi centrali e relativi enti dipendenti;

– assistenza morale ai familiari del personale militare in pericolo di vita o deceduto per servizio;

– interventi assistenziali;

– elevazione e dell’aggiornamento culturale;

– rimborso delle spese sostenute per le rette di asili nido



