L’INVASIONE RUSSA IN UCRAINA / Kiev: sfondata la prima linea di difesa russa

Roma, 3 set 2023 – Ritaglio dia rticolo ripreso dal quotidiano.net / Dalla guerra in Ucraina le ultime notizie live riportano le dichiarazioni ottimistiche di Kiev. “Siamo ormai tra la prima e la seconda linea di difesa” russe nella conquista del territorio vicino a Zaporizhzhia. Così in un’intervista al britannico The Observer, il generale ucraino Oleksandr Tarnavsky, responsabile della controffensiva.

L’alto militare spiega che questo progresso è stato possibile dopo settimane di sminamenti, effettuati solo di notte. Il generale aggiunge che ora l’avanzata delle truppe ucraine dovrebbe essere più rapida perché la Russia ha impiegato il 60% del suo tempo e delle sue risorse per costruire la prima linea difensiva e solo il 20% per la seconda e la terza linea. FONTE >>>



Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.