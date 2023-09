Tra bollette, scuola e mutui, in arrivo la stangata d’autunno: 1.600 euro

Roma, 3 set 2023 – AUMENTI A 360 GRADI, MENTRE I CONTRATTI ORMAI SCADUTI NON VEDONO UNA LIRA.

Segue ritaglio di articolo ripreso da tgcom24.mediaset.it / Carrello della spesa più caro del 10%, zaini e libri su tra il 4 e il 12%, benzina sempre più alle stelle. Ma è il capitolo mutui che pesa di più sul nostro portafoglio, con i tassi sempre più alti.

Tra bollette e alimentari, scuola, mutui e benzina, gli italiani vanno incontro a una stangata d’autunno da 1.600 euro a famiglia.

Assoutenti prevede infatti rincari da 190 euro per la spesa, 95 per il corredo scolastico, oltre 100 per i carburanti. Ma saranno soprattutto i mutui a pesare di più sul nostro portafoglio: si calcola che si spenderanno oltre mille euro in più. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>

