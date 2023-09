Roma, 4 set 2023 – “Istruzioni sui Documenti Caratteristici del Personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri”.

Il nuovo documento entrerà in vigore in data 1 ottobre 2023, allorquando abrogherà e

sostituirà le Istruzioni in riferimento, così come qualsiasi disposizione in contrasto dovrà essere disapplicata. LE ISTRUZIONI COMPLETE SONO QUI >>>



.

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.