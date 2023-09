𝗨𝗦𝗜𝗙: 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗧𝗢 𝗖𝗢𝗡𝗚𝗜𝗨𝗡𝗧𝗢 𝗦𝗜𝗡𝗗𝗔𝗖𝗔𝗧𝗜 𝗚𝗗𝗙. 𝗔𝗟 𝗠𝗢𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗡𝗘𝗦𝗦𝗨𝗡𝗔 𝗟𝗨𝗖𝗘 𝗜𝗡 𝗙𝗢𝗡𝗗𝗢 𝗔𝗟 𝗧𝗨𝗡𝗡𝗘𝗟 𝗟𝗘𝗚𝗚𝗘 𝗗𝗜 𝗕𝗜𝗟𝗔𝗡𝗖𝗜𝗢 𝗘 𝗥𝗜𝗡𝗡𝗢𝗩𝗢 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗧𝗧𝗢 𝗙𝗢𝗥𝗭𝗘 𝗗𝗜 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗭𝗜𝗔

A parole, Politica e Governo soffiano sui bisogni di sicurezza facendo anche leva su un’immigrazione clandestina ormai fuori controllo, ma il contratto Γ¨ scaduto da 600 giorni e non vediamo spiragli di investimento nΓ© in termini di risorse economiche, nΓ© in termini di maggiori assunzioni di personale. Non possiamo dunque esimerci dall’invitare il Governo, e la Politica per la sua parte, a dare concretezza alle parole, prevedendo nella prossima legge di bilancio idonee risorse finanziarie che consentano da un lato di raggiungere livelli dignitosi