Bolzano si schiera contro le Frecce Tricolori. Il Svp: “Il sorvolo sulla nostra città è atto nazionalistico”

Roma, 6 set 2023 – SIAMO TUTTI ITALIANI? A quanto pare c’e’ chi si disturba per una manifestazione aerea militare.

Segue piccolo ritaglio di articolo tratto da lastampa.it / La manifestazione prevista per il 25 settembre scatena la polemica. Harald Stauder, sindaco di Lana: «Iniziativa non appropriata su un’area etnicamente molto sensibile come l’Alto Adige alla luce della nostra storia turbolenta».

Polemica a Bolzano dopo l’annuncio che le Frecce Tricolori sorvoleranno la città il prossimo 25 settembre.

Si tratta di una esibizione programmata nel calendario dei festeggiamenti per i 100 anni dell’Aeronautica Militare. Molti gli appuntamenti nei mesi di luglio, agosto e settembre con date precise nelle quali la Pattuglia Acrobatica Nazionale sorvolerà i cieli delle varie città della penisola. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>



.

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.