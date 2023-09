Roma, 7 set 2023 – PER CHI NON E’ PIU’ IDONEO AL SERVIZIO MILITARE, SI APRE L’OPPORTUNITA’ PER UN IMPIEGO CIVILE NELLA DIFESA. Possibilita’ comunque gia’ prevista anche dalle precedenti norme.

La circolare, a firma congiunta Persociv – Persomil, entra in vigore dal 1° settembre 2023, sostituisce e abroga le precedenti circolari emanate in materia.

La nuova direttiva e’ disponibile cliccando qui >>>

