USMIA: Contratto scaduto da 612 giorni!!! Appello Urgente per il Finanziamento per il Rinnovo del Contratto dei Militari.

Roma, 7 set 2023 – USMIA desidera sollevare un appello pressante alle autorità competenti riguardo la mancanza di finanziamenti per il rinnovo dei contratti dei militari, un tema di importanza Nazionale.

A tutt’oggi nulla si vede all’orizzonte per il finanziamento del rinnovo del contratto per personale in divisa.

I militari sono la colonna portante per la Difesa e per la Sicurezza del nostro Paese, dedicando le loro vite alla protezione della nostra nazione e dei nostri valori. Tuttavia, a oggi, la mancanza di fondi per il rinnovo dei loro contratti mina gravemente la loro stabilità finanziaria e morale, considerando anche l’inflazione aumentata e il caro vita.

Le ragioni per cui è essenziale garantire il rinnovo dei contratti militari includono:

1. *Sicurezza Nazionale*: Una forza militare ben addestrata e motivata è cruciale per garantire la sicurezza e la stabilità del nostro paese.

2. *Sacrifici Personali*: I militari affrontano sacrifici personali significativi e devono ricevere un trattamento equo e dignitoso in cambio dei loro servizi.

3. *Eredità di Onore*: I militari sono l’eredità di onore e lealtà della nostra Nazione e meritano il nostro rispetto e la nostra gratitudine.

4. *Motivazione e Moralità*: L’incertezza finanziaria mina la motivazione e la moralità dei militari, con impatti negativi sulla loro prontezza e capacità.

USMIA chiede con urgenza:

1. *Finanziamenti Adeguati*: Le autorità competenti devono stanziare i finanziamenti necessari per garantire il rinnovo dei contratti dei militari senza ulteriori ritardi.

2. *Rispetto e Dignità*: I militari meritano rispetto, dignità e un trattamento equo in termini di stipendi e condizioni di lavoro.

3. *Dialogo Aperto*: Chiediamo alle autorità di impegnarsi in un dialogo aperto con i rappresentanti dei militari per trovare soluzioni a lungo termine.

Ricordiamo che ad oggi il contratto 2022/2024 pur essendo scaduto da oltre 600 giorni, il precedente contratto relativo al 2019/2021 non è stato ancora esteso ai nostri dirigenti, creando malessere tra tutto il personale, inoltre con l’ultimo decreto Ministeriale vengono spostati in avanti di 18 mesi la liquidazione del fondo previdenziale per i Dirigenti.

È fondamentale che tutti comprendano l’importanza di risolvere questa questione e garantire che i militari continuino a svolgere il loro ruolo cruciale in modo efficace e dignitosa, in modo da poter continuare a garantire una tranquillità economica al proprio nucleo familiare.

USMIA si impegna a difendere i diritti e il benessere dei militari e a collaborare con le autorità per trovare soluzioni che riflettano adeguatamente il loro servizio coraggioso.

Roma 7 settembre ’23

La Segreteria Generale – USMIA