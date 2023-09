Il caso degli zaini del marchio Esercito: Giochi preziosi li tiene sul mercato, alcuni punti vendita li ritirano. A Verona sit in di protesta

Roma, 15 set 2023 – Ritaglio di articolo ripreso da ilfattoquotidiano.it / E’ scontro aperto tra l’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università e la società Giochi preziosi sugli zainetti scolastici della Folgore e degli Alpini prodotti dal marchio Esercito e distribuiti dalla storica azienda milanese.

Nel pomeriggio del 13 settembre una serie di sigle di area vicina alla Sinistra e al mondo pacifista scenderà in piazza a Verona facendo un sit-in di protesta davanti al punto vendita dell’azienda, che ad oggi non ha alcuna intenzione – così ha detto a ilfattoquotidiano.it Dino Canuti, Chief Commercial Officer – di ritirare dal mercato gli zainetti, certi che la loro campagna di vendita serva solo a ricordare quanto l’esercito sia a servizio della popolazione quando c’è bisogno nel nostro Paese e non solo. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>



