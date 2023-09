DALLA PARTE DELL’UCRAINA, SEMPRE / Guerra in Ucraina, esercito Kiev sconfigge la 72esima brigata russa: “Colpita anche flotta in Crimea”

Roma, 16 set 2023 – Ritaglio di articolo ripreso da fanpage.it / La 72ma Brigata meccanizzata della Russia è stata completamente sconfitta in due giorni. Lo ha dichiarato la terza Brigata d’assalto separata dell’esercito ucraino, precisando che “sono stati eliminati il capo dell’intelligence della brigata nemica, tre combattenti e quasi tutta la fanteria, insieme agli ufficiali e a una quantità significativa di equipaggiamento”.

La vittoria sarebbe avvenuta a seguito di un’operazione lampo delle unità ucraine ad Andriivka, dove la guarnigione russa “è stata circondata, tagliata fuori dalle forze principali e distrutta”. Secondo l’esercito ucraino, i combattimenti stanno continuando, e alcune posizioni si stanno consolidando.

“La cattura e il mantenimento dell’insediamento di Andriivka è la nostra via per uno sfondamento sul fianco destro di Bakhmut e la chiave per il successo dell’intera ulteriore offensiva”, ha precisato su Telegram la terza Brigata. L’ARTICOLO COMPLETO LO TROVI QUI >>>

