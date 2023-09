LA FOLGORE IN UNGHERIA : RICOGNIZIONE D’AREA E ADDESTRAMENTO INTENSIVO

Roma, 22 sett 2023 – Dopo una meticolosa fase di dispiegamento nel territorio ungherese, la Brigata Paracadutisti “Folgore” ha completato con successo la prima fase di addestramento.

L’addestramento tattico, preceduto da una serie di attività di ricognizione dell’area d’addestramento, ha coinvolto l’uso di armi individuali e di reparto in dotazione all’Esercito Italiano. Caratterizzata dalla messa in atto di tecniche e procedure di tiro statico e dinamico, l’esercitazione ha permesso ai paracadutisti italiani di operare in stretta collaborazione con le diverse unità specialistiche presenti nell’area operativa.

L’impegnativo lavoro organizzativo in preparazione all’addestramento è stato il primo banco di prova per l’aliquota logistica presente nell’area operativa, che grazie a una gestione meticolosa dei mezzi e dei materiali in dotazione, ha permesso al personale impegnato sul campo di svolgere i propri compiti in condizioni ottimali.

Il comandante del contingente italiano, Tenente Colonnello SOTGIU, in forza al 183° reggimento paracadutisti “Nembo”, ha sottolineato l’importanza di questa missione e l’orgoglio di rappresentare l’Italia in operazione. Ha inoltre elogiato l’impegno e la dedizione dei paracadutisti italiani, che stanno dimostrando grande professionalità in queste operazioni di addestramento.

Le attività addestrative e operative degli oltre 250 uomini e donne del contingente italiano schierato in Ungheria, costituito dal 183° reggimento paracadutisti “Nembo”, 185° reggimento artiglieria paracadutisti “Folgore”, Savoia cavalleria 3°, 8° reggimento genio guastatori paracadutisti “Folgore”, contribuiranno alla costituzione di uno dei nuovi quattro “Battlegroup” nell’ambito dell’operazione “Enhanced Vigilance Activity (eVA)”.

Il contingente italiano della Brigata paracadutisti “Folgore”, subentrato alla Brigata Alpina “Julia” lo scorso 09 agosto, rappresenterà l’Italia e l’Esercito Italiano in tutte le attività operative e addestrative volte a garantire la deterrenza e la difesa sul fianco est dell’Alleanza. Fonte: congedatifolgore.com

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.