Beneficio Riduzione Imposta Reddito / SIULM

Roma, 23 set 2023 – SIULM: AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2023, recante il beneficio per la riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali al personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, ai sensi dell’Articolo 45, comma 2, del Decreto L.vo 29 maggio 2017, n. 95. Anno 2023.

1 . Il D. L.vo nr. 95 del 29/05/17 stabilisce che le Forze Armate e di Polizia possono fruire di una riduzione dell ‘imposizione fiscale. All ‘interno del dispositivo normativo sono anche riportate le annualità e i relativi importi del bilancio dello Stato destinati a tale agevolazione.

2 . Con il DCPM in oggetto è stato individuato, per l’anno 2023, l’imponibile massimo per usufruire della riduzione delle imposte in argomento. Il valore massimo reddituale lordo è pari a €. 30.208,00. A tal proposito questa Segreteria Generale Interforze osserva che è stata nuovamente esclusa la fascia di reddito compresa tra €. 30.000,00 e €. 50.000,00. Questa fascia reddituale appartiene ai Militari che percepiscono uno stipendio netto di poco superiore a €. 2000,00 e che, nella maggior parte dei casi, è personale con coniuge e prole a carico. Donne e Uomini con le “stellette”, non più giovanissimi, che hanno sacrificato tanti anni della loro vita per servire lo Stato. Personale che nella formulazione degli ultimi contratti non è mai stato adeguatamente ristorato e questo ha contribuito, con il passar del tempo, a farli “scivolare” nelle fasce di reddito occupate da ruoli inferiori di grado e responsabilità. Si intuisce che questa nuova ingiusta condizione ha creato, nei Ruoli interessati, malumore e forte delusione. Questo potrebbe ingenerare una minore motivazione e un limitato impegno in ambito lavorativo. Ciò accadrebbe in un momento nel quale le energie umane sopperiscono, spesso, alle carenze di risorse finanziarie.

3 . Per quanto premesso, il SiULM chiede al Signor Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri interessati alla questione, di valutare una implementazione dei fondi da destinare alla riduzione dell’IRPEF e delle addizionali spettanti agli Enti Locali. Queste maggiori somme consentirebbero ai Militari dei Ruoli intermedi di ottenere un giusto riconoscimento per l’operato svolto e per il grado di professionalità raggiunto.

Istrana, 21/09/2023

IL SEGRETARIO INTERFORZE SIULM

