USIF: A VERONA EVITATO IL PEGGIO SOLO GRAZIE ALLA PROFESSIONALITA’ DEI MILITARI GDF. IL GOVERNO INTERVENGA!

Roma, 23 set 2023 – “Poteva finire in tragedia l’inseguimento avvenuto a Verona nei giorni scorsi, tra Sommacampagna e Legnago, dove un corriere della droga per cercare di sfuggire a un controllo dei Finanzieri della Sezione Mobile del Nucleo PEF della città scaligera ha messo in atto una folle e pericolosa fuga, attuando speronamenti e tentativi di investimento a danno degli operatori di polizia.

Solo grazie alla prontezza ed alla professionalità dei militari, che ponendosi davanti l’autovettura del delinquente e sparando alle gomme, hanno impedito che il corriere della droga proseguisse la fuga e riuscendo ad arrestarlo. L’uomo al volante stava trasportando uno zainetto contenente 16 chilogrammi di sostanza stupefacente.

USIF plaude all’operato dei colleghi e formula loro i migliori auguri di pronta guarigione dalle ferite e contusioni risportate. Ancora una volta dobbiamo constatare che il peggio è stato scongiurato solo grazie alla professionalità e alla capacità operativa dei militari.

L’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF) da molto tempo, troppo ormai, denuncia la carenza di norme adeguate volte a tutelare il servizio e l’operato degli operatori del Comparto Sicurezza e Difesa: violenza, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale prevedono pene e sanzioni troppo blande, risultando di fatto prive di alcuna funzione in termini di deterrenza. È ormai improcrastinabile una modifica normativa al riguardo, unitamente a maggiori investimenti sulla sicurezza sia in termini economici che di equipaggiamenti e di nuovi organici, al fine di tutelare i cittadini e gli Operatori di polizia per evitare che queste scene tornino a ripetersi. Chi tocca un uomo dello Stato nell’esercizio delle sue funzioni oltraggia lo Stato e mina i principi di democrazia, legalità e pacifica convivenza”.

Lo dichiarano, in una nota congiunta, il Segretario Generale Aggiunto dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF) – Luca D’Apollonio, unitamente al Segretario Regionale USIF Veneto – Matteo Medici e al Segretario Provinciale USIF Verona – Antonio Vaccaro.

