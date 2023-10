Carabinieri – Comunicato parcheggio auto Legione di Bari

Roma, 5 ott 2023 – Carabinieri: Scarsità di posti auto previsti per il personale in servizio nella struttura del Comando Legione di Bari.

Il SIULM Carabinieri comunica che, ha scritto al Comando Generale si faccia promotore per risolvere una problematica molto sentita dal personale che è in servizio nella struttura del Comando Legione di Bari.

In particolare, da anni c’è una enorme scarsità di posti auto per il personale in servizio nella struttura del Comando Legione di Bari sita in Bari Lungomare Nazario Sauro, 43 (ad esempio sono previsti 2 posti auto per uffici in cui fanno lo stesso turno 7-8 militari e sono tutti pendolari). Basterebbe far parcheggiare le auto di servizio in viale Gorizia (in cui vi è un’area riservata ai mezzi di servizio, ma puntualmente utilizzata per parcheggiare mezzi privati anche non di proprietà del personale in servizio) e riservare più posti auto all’interno della struttura al personale in servizio negli uffici.

LA SEGRETERIA REGIONALE DELLA LEGIONE “PUGLIA” ha chiesto, un immediato intervento per trovare soluzioni affinché questa problematica venga risolta.

