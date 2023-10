Il SIULM Valuta la Possibile Incostituzionalità del Bando di Concorso dell’Aeronautica Militare

Roma, 5 ott 2023 – Il Sindacato SIULM ha recentemente deciso di interessare i propri legali per valutare gli eventuali profili di incostituzionalità riguardanti il bando di concorso per Marescialli appena emanato dall’Aeronautica Militare per il personale militare interno provenienti dai ruoli VSP e Sergenti.

Il bando di concorso destinato a reclutare dei Marescialli è precluso ad alcune categorie (Antincendi, Operatori di bordo, ecc…), quindi colleghi dei ruoli V.S.P. e Sergenti appartenenti alle su menzionate categorie non potranno pensare a migliorarsi e rivestire il grado di Maresciallo. L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>



