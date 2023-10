SiULM: Questo concorso a queste condizioni “non s’ha da fare…..”

Roma, 13 ott 2023 – SIULM, COMUNICATO STAMPA. La nostra attività Sindacale ci vede operare ad ogni livello senza soluzione di continuità, per tutelare i nostri iscritti, questa volta si è focalizzata sulle procedure concorsuali. Qualche giorno fa abbiamo dato mandato alla nostra legale, di rappresentare le ragioni dei nostri associati in ordine ai requisiti richiesti per l’ammissione al 23° Corso di formazione dell’aeronautica militare per la successiva immissione al ruolo Marescialli.

Dopo un attento esame della procedura di ammissione i nostri iscritti hanno lamentato delle palesi limitazioni si accesso alla selezione ed in particolare l’esclusione di alcune specialità appartenenti alla categoria “Operazioni” e cioè “Antincendi, Operatori di Bordo e Meteorologia”.

L’avvocato di nostra fiducia, dopo aver letto quanto richiesto dal bando di selezione, ha rilevato che ai Militari del ruolo sergenti e graduati, che appartengono alle predette specialità, sia stato negato il diritto sancito dall’Art. 1031 del Testo Unico dell’Ordinamento Militare (TUOM) e cioè quello di vedersi garantito la progressione della carriera.

Lo stesso legale, nella lettera inviata alla Direzione Generale del Personale Militare, ha altresì evidenziato, che tali limiti sono in netto contrasto con quanto previsto dagli Artt. 3 e 51 della Costituzione. Tali Artt. prevedono quali principi cardine della vita amministrativa e quindi condizione dello svolgimento ordinato della vita sociale e professionale l’uguaglianza e la non discriminazione.

A questo vanno aggiunti le indicazioni generali esplicitate nell’Art. 97 della Costituzione che costituiscono la forma generale ed ordinaria di selezione del personale, anche in riferimento all’avanzamento interno di carriera, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell’Amministrazione.

Il SiULM ha richiesto alla Direzione Generale, attraverso l’avvocato di fiducia, l’annullamento del Bando e la successiva riformulazione con l’inclusione di tutte le categorie e le 3 specialità facenti parte dei ruoli di Sergenti, Volontari in Servizio Permanente e Sergenti Maggiori Capo ai fini della partecipazione all’avanzamento di carriera nel ruolo di Marescialli.

Sindacato SIULM

