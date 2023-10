Aumento Contratti ai militari / SIULM

Roma, 16 ott 2023 – Il SIULM scrive al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Desideriamo esprimere il nostro apprezzamento per l’attenzione che sta dedicando al rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici, in particolare quelli delle Forze Armate. Il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Militari (SIULM) riconosce l’importanza di valorizzare e riconoscere il duro lavoro svolto dai militari al servizio della nazione.

Tuttavia, prima di considerare l’aumento del compenso per le ore straordinarie, riteniamo fondamentale che venga affrontato un problema più pressante: l’adeguamento delle voci base dello stipendio. Purtroppo, il SIULM ha notato che gli straordinari, sebbene possano rappresentare un’opportunità per molti militari di incrementare il proprio reddito, spesso accentuano ulteriormente la forbice stipendiale tra i gradi più alti e quelli più bassi all’interno delle Forze Armate.

Questa disparità negli stipendi è motivo di preoccupazione per il SIULM, poiché mina il morale e la coesione tra i militari, oltre a mettere a repentaglio la motivazione e la dedizione necessarie per il servizio al paese. Gli straordinari dovrebbero essere un mezzo per riconoscere l’impegno straordinario dei militari, ma non possono sostituire una revisione più ampia e completa delle voci salariali di base.

Chiediamo, pertanto, che venga considerata con serietà l’urgente necessità di rivedere gli stipendi di base dei militari, affinché siano più equi e rispecchino il valore del loro servizio alla nazione. Solo attraverso questo passo iniziale sarà possibile affrontare la questione degli straordinari in modo più equilibrato e giusto.

Il SIULM è pronto a collaborare con il governo per trovare soluzioni che garantiscano una migliore retribuzione a tutti i militari, senza creare disparità ingiuste tra i diversi gradi. In questo modo, potremo costruire una Forza Armata più forte e coesa, pronta a fronteggiare le sfide che il nostro paese affronta ogni giorno.

Ringraziamo per l’attenzione e siamo disponibili a discutere ulteriormente su questo importante tema per il bene delle Forze Armate e dell’Italia.

Il Segretario Generale Interforze

TESONE Luigi

