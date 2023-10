Esplode auto con alla guida un finanziere: dentro c’era una bomba, le immagini choc

Un cinquantenne di San Severo è indagato per il tentato omicidio di un ufficiale superiore della Guardia di Finanza in servizio a Napoli, con l’aggravante della premeditazione, e per aver confezionato, detenuto e portato in luogo pubblico un ordigno esplosivo improvvisato. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>

.