Guerra Israele-Hamas, carabinieri rientrati in Italia da Gerico: “Impossibile continuare il nostro lavoro”

Roma, 16 ott 2023 – Ritaglio di articolo ripreso da .tgcom24.mediaset.it / I militari erano impegnato nella missione addestrativa italiana in Palestina per la formazione degli appartenenti alle forze di polizia palestinesi.

La guerra in corso tra Israele e Hamas ha reso “impossibile proseguire con le nostre attività che ormai erano ridotte al minimo e con i pochi presenti nell’area di Gerico”.

Lo ha detto uno dei carabinieri rientrati a Pisa dalla Cisgiordania e fino a ieri impegnati nella missione addestrativa italiana in Palestina per la formazione degli appartenenti alle forze di polizia palestinesi. La decisione del ritiro è stata presa dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che era in costante contatto con il comandante del contingente Giuliano Polito. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>

