Il Governo ha previsto un Consiglio dei Ministri monotematico dedicato al comparto Difesa e Sicurezza . Il Presidente del Consiglio convochi anche le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

Roma, 16 ott 2023 – Il Presidente Meloni all’incontro preventivo alla seduta di novembre coinvolga anche le sigle sindacali di riferimento per il personale militare della Forze Armate.

Il Sindacato Nazionale Marina – SI.NA.M. – desidera rappresentare la propria posizione riguardo all’incontro tra il Governo Meloni e i sindacati rappresentativi del comparto Sicurezza, annunciato con la nota ufficiale della Presidenza del 10 ottobre, nel quale ci si confronterà sulle misure di carattere economico, ordinamentale e di tutela del personale in divisa che verranno successivamente discusse in un Consiglio dei Ministri monotematico in programma i primi giorni di novembre.

L’incontro toccherà sicuramente il tema afferente il rinnovo contrattuale, ormai già atteso da tempo dal personale in divisa.

Il SI.NA.M., in tale contesto, si auspica che ai fini dell’incontro il Governo tenga nella dovuta considerazione anche le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, inscritte all’Albo del Ministero della Difesa ai sensi della Legge n. 46 del 2022, garantendo così anche al personale delle Forze Armate di poter essere adeguatamente rappresentato.

La convocazione dei soli sindacati delle Forze di Polizia non consentirebbe al personale delle Forze Armate di essere opportunamente rappresentato, anche in ragione della “specificità militare” prevista dall’articolo 19 della legge n. 183 del 2010, non potendo gli stessi tutelare idoneamente l’interesse dell’intero Comparto della Difesa in ordine alle peculiari complessità e criticità del mondo militare.

E’ d’uopo che le OO.SS. delle Forze di Polizia incentrino la propria opera di rappresentanza tenendo esclusivamente a cuore l’interesse del proprio comparto sicurezza.

In tale contesto è certamente inimmaginabile che il Governo convochi la Rappresentanza Militare, definito che la stessa ha un mandato a termine al 31 dicembre, così come dichiarato dal Ministro della Difesa nell’assemblea con le APCSM tenutosi l’8 maggio 2023 presso il Centro Alti Studi della Difesa, anche perchè rappresenterebbe un duro affronto nei confronti delle APCSM nonché di tutto il personale militare.

Il Sindacato Nazionale Marina confida nel particolare spessore della Presidente Meloni, ma ancor di più delle sue affermate capacità politiche, da sempre attenta alle necessità degli uomini e delle donne militari delle Forze Armate, i quali ambiscono ad un netto miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali, che contribuirebbe certamente ad una maggiore efficienza delle Forze Armate, con ancor maggiore particolare riferimento della Marina Militare e della Guardia Costiera.

“…Sempre presenti ed al fianco dei colleghi siamo pronti per un nuovo anno, con rinnovato vigore, a batterci per la tutela dei loro diritti……..”

LA SEGRETERIA NAZIONALE DEL SI.NA.M.

Il Segretario Generale Nazionale

Pasquale DE VITA

