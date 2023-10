Il S.I.A.M.O. INCONTRA LA POLITICA E I VERTICI MILITARI DEL FRIULI- VENEZIA GIULIA

Roma, 16 ott 2023 – Il Sindacato Italiano Autonomo Militare Organizzato Esercito (SIAMO-Esercito) ha incontrato l’Assessore regionale del Friuli-Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, per discutere delle necessità del personale militare di stanza nella regione. Durante l’incontro, il Presidente Nazionale Stefano Filippi assieme al Presidente Regionale Fabio Parogni e dal Dirigente Regionale Francesco Sbordone, ha presentato le richieste riguardanti gli asili nido e gli alloggi per i militari, nonché la necessità di monitorare la presenza di gas radon nelle strutture militari attraverso la collaborazione con l’ARPA FVG. L’incontro è stato cordiale e si è sperato in una futura collaborazione sinergica a livello regionale e nazionale.

Inoltre, il Presidente Nazionale del SIAMO Esercito si è incontrato con i Comandanti delle Brigate presenti nella regione, nello specifico con il il Gen. B. Franco Del Favero, Comandante della Brigata Alpina “JULIA”, in Udine, Gen. B. Nicola Mandolesi Comandante della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, in Gorizia ed infine con il Gen. B. Marco Longo, Comandante della 132^ Brigata corazzata “ARIETE”, in Pordenone. Gli incontri avevano lo scopo di presentare il sindacato e il suo progetto di inclusione di tutte le categorie del personale militare dell’Esercito. Si è anche chiesto e ottenuto una disponibilità informale al dialogo con la parte sociale rappresentata dal SIAMO Esercito, estendibile anche ai Comandanti dei Reggimenti dipendenti, al fine di supportare reciprocamente il raggiungimento degli obiettivi delle unità nella regione e garantire il benessere dei lavoratori militari.

