DAL SINDACATO DI POLIZIA DI STATO S.I.A.P.: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di bilancio: “tra le priorità il rinnovo del contratto del comparto sicurezza”

Roma, 17 ott 2023 – Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa, a margine del Coniglio dei Ministri, ha comunicato l’esito del Consiglio dei ministri che ha approvato il disegno di legge di bilancio indicando, tra le priorità, il rinnovo del contratto del comparto sicurezza.

Un segnale rilevante, frutto dell’importante battaglia del sindacato per il riconoscimento del nostro ruolo sociale nel Paese oltre che istituzionale. Attendiamo di verificare, nel concreto, il merito delle dichiarazioni e delle proposte che il Governo ci proporrà nell’incontro fissato con il sindacato dei poliziotti nei giorni 8 e 9 novembre prossimi. S.I.A.P.



AGENZIE DI STAMPA SULL’ARGOMENTO

Meloni 7 miliardi per rinnovi contratti Pa oltre 2 a sanita’ – ANSA – ROMA 16 OTT 2023 – Un’altra misura che cuba una somma significativa riguarda gli aumenti contrattuali del pubblico impiego complessivamente oltre 7 miliardi euro a disposizione del ministro Zangrillo particolarmente per gli aumenti contrattuali di cui oltre 2 miliardi riguardano sanita’ cinque sono per i rimanenti settori . Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa il tema della sanita’ ha aggiunto

