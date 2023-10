Milano, detenuto del Beccaria evade dall’ospedale: «Pugni e calci ad un agente». Caccia all’uomo

Roma, 17 ott 2023 – Ritaglio di articolo ripreso da leggo.it / Il giovane detenuto, un minorenne straniero, è scappato dopo aver aggredito uno degli addetti della scorta.

Un detenuto del carcere minorile Beccaria di Milano è evaso ieri sera dal Pronto soccorso dell’ospedale San Carlo, dove si trovava per una visita urgente dopo aver aggredito un agente.

«Si tratta di evasione, e questo non può che avere per lui gravi ripercussioni se non si costituisce al più presto», spiega Alfonso Greco, segretario regionale per la Lombardia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria che ha diffuso la notizia. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>



