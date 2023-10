LEGGE DI BILANCIO 2024 – TREDICESIMA E STIPENDI PIU’ ALTI PER I MILITARI

Roma, 21 ott 2023 – In queste ultime settimane il governo si è dato molto da fare per la stesura della Legge di bilancio 2024 che una volta approvata dal Parlamento porterà con sé numerose novità anche in ambito fiscale e per l’emanazione del decreto legge del collegato fiscale, già pubblicato nella G.U. n. 244 del 18 ottobre 2023 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Anche se non è tutto oro quello che luccica, questa associazione apprezza lo sforzo fatto dal governo tenuto conto che buona parte della manovra è rivolta al miglioramento delle condizioni del pubblico impiego ed in particolare del comparto difesa-sicurezza. Ma andiamo a vedere nel dettaglio gli aspetti più importanti che dovrebbero passare in manovra e quelli già approvati con il decreto legge:

“BONUS LAVORATORI DIPENDENTI”. È un esonero contributivo, già riconosciuto per l’anno in corso e prorogato per l’anno 2024, chiamato anche “taglio del cuneo fiscale”, è dedicato ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. In sostanza, si tratta di uno “sconto” sulle trattenute in busta paga che porta a un reale aumento di stipendio. La misura della decontribuzione riconosciuta al lavoratore è pari al 6% per redditi fino a 35.000 euro (euro 2.692 mensili) o al 7% per redditi fino a 25.000 euro (euro 1.923 mensili).

EMOLUMENTO ACCESSORIO UNA TANTUM. Previsto dal comma 330 e seguenti della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), da corrispondere per tredici mensilità, determinato nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio, con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza. In questo caso non è però certa la proroga per l’anno 2024.

RIFORMA FISCALE.

Il primo modulo della revisione delle imposte sul reddito delle persone fisiche ha previsto la revisione delle aliquote Irpef con la prima che ora ingloba la seconda e quindi il passaggio da 4 a 3 aliquote, secondo la seguente tabella:

