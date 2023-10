PROVVEDIMENTO DEL GOVERNO MELONI: TABELLE ANTICIPO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024. Tutte le tabelle personale Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare; Forze Armate e Vigili del Fuoco.

Roma, Elaborato prodotto dalle Segreterie dei Sindacati di Polizia di SIULP e SIAP. Si pubblicano le tabelle – distinte per qualifica – relative al decreto legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 ottobre scorso, che introduce

“misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” e che è stato pubblicato sulla G.U. n. 244 del 18 ottobre 2023. Il decreto – legge n. 145, ha statuito all’art. 3 ”l’anticipo rinnovo contratti

pubblici”, i competenti uffici del MEF sono al lavoro affinché gli anticipi in parola siano corrisposti nel mese di dicembre e in erogazioni separate da stipendi e tredicesime.

Fonte: Elaborazione Siulp Siap su dati della Ragioneria Generale dello Stato.

