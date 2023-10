L’Arma dei Carabinieri lancia una nuova campagna di recruiting con DeepBlue Works

Roma, 24 ott 2023 – Ritaglio di articolo ripreso da engage.it / Il video andrà in onda in tutti i cinema The Space e sul circuito nazionale OneTv composto da 1130 schermi nelle principali stazioni ferroviarie d’Italia.

L’Arma dei Carabinieri ha scelto l’agenzia DeepBlue Works per la realizzazione della nuova campagna di recruiting rivolta ai nativi digitali.

Da giovedì 19 ottobre è live il nuovo video al centro della campagna di promozione e arruolamento dell’Arma. Il video andrà in onda in tutti i cinema The Space, prima della proiezione dei film, e sul circuito nazionale OneTv (MediaOne) composto da 1130 schermi nelle principali stazioni ferroviarie d’Italia (tra cui anche Roma Tiburtina e Milano Cadorna). L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>

