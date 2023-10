4 anni di USMIA

Roma, 27 ott 2023 – Oggi, 27 ottobre 2023, l’Unione Sindacale Militari Interforze Associati (USMIA) celebra con orgoglio il suo quarto anniversario dalla fondazione. Questa pietra miliare rappresenta un momento significativo per l’organizzazione e i suoi soci dedicati.

L’USMIA è stata fondata con l’obiettivo di rappresentare e tutelare gli interessi dei militari e delle forze dell’ordine attraverso l’unità e la solidarietà. Nel corso degli ultimi quattro anni, l’USMIA ha lavorato instancabilmente per garantire la giusta rappresentanza e la difesa dei diritti di coloro che dedicano la loro vita alla protezione e al servizio della nostra nazione.

Durante questo periodo, l’USMIA ha ottenuto numerosi successi, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e il rafforzamento dei diritti dei suoi soci. L’associazione si è distinta nel fornire assistenza e supporto ai propri associati, contribuendo così a migliorare la qualità della vita dei militari.

Oggi, in occasione del quarto anniversario, l’USMIA rinnova il suo impegno verso gli ideali di solidarietà e rappresentanza. Continueremo a lavorare instancabilmente per garantire che i diritti e gli interessi dei militari e delle forze dell’ordine siano difesi in ogni ambito.

L’USMIA desidera ringraziare tutti i suoi soci, il personale e i sostenitori per il loro impegno e il loro sostegno costante. Siamo grati per il cammino compiuto finora e guardiamo con ottimismo al futuro.

Roma, 27 ottobre 2023

Il Segretario Generale

Leonardo NITTI