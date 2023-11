Anche i Militari avranno pensioni più dignitose

Roma, 25 nov 2023 – Cari colleghi, sono anni che il SiULM rappresenta, ad ogni livello, le problematiche previdenziali che affliggono le donne e gli uomini con le stellette. Ieri, finalmente, la commissione Difesa ha accolto una delle nostre tante richieste approvando all’unanimità la revisione dei coefficienti di rivalutazioni delle pensioni per i “nostri” uomini in divisa. Questo provvedimento, che speriamo diventi Legge il più presto possibile, restituirà parità di trattamento a tutti gli uomini con le stellette. I coefficienti di trasformazione, per l’attuale legislazione, sono fortemente penalizzanti per Noi Militari in quanto non parificavano il nostro limite d’età ordinamentale a quello di tutti gli altri dipendenti Pubblici. Ciò, ingiustamente, fa scaturire degli assegni pensionistici decisamente inferiori a tutti gli altri Ministeri. Questa proposta normativa, approvata all’unanimità dalla IV commissione Difesa della Camera dei Deputati, consentirà di ottenere il coefficiente di rivalutazione massima (attualmente per i Militari è il 4.62 – Comparto Pubblico 5,72 a 67 anni – i coefficienti sono oggetto di rivalutazione annuale). Il SiULM ringrazia tutti i componenti della Commissione Difesa per l’interessamento e si augura che tale proposta venga subito discussa ed approvata nei rispettivi rami del Parlamento nazionale. Ci auguriamo che anche le restati problematiche previdenziali trovino la medesima considerazione e ci riferiamo ad esempio al problema della mancata costituzione dei fondi pensione.

IL SEGRETARIO GENERALE INTERFORZE DEL SIULM

Luigi TESONE

