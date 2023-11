USMIA Interforze: lettera del Segretario Generale Area Negoziale Ten. Col. Massimiliano ANEDDA

Roma, 25 nov 2023 – Cari Ufficiali dell’Esercito, l’Unione Sindacale Militare Interforze Associati (USMIA) desidera rivolgere un caloroso saluto a tutti Voi che, quotidianamente, dedicate le Vostre energie al servizio della Nazione.

In questo contesto, vogliamo condividere l’importanza dell’Area negoziale per i Dirigenti delle Forze Armate. Detta Area è stata istituita dall’art. 2 del D.Lgs. 206 del 25 novembre 2022. Fino ad oggi, il nostro comparto dirigenziale è stato rappresentato, nelle fasi di contrattazione con il livello politico, dai Dirigenti delle Forze di Polizia, determinando, di fatto, l’impossibilità di veder riconosciute le peculiarità che caratterizzano il servizio degli Ufficiali Superiori e Generali della Forza Armata. Con la Legge 46/2022, i sindacati militari rappresentano, ora, l’unico strumento per poter partecipare attivamente all’Area negoziale dirigenziale.

In particolare, i tavoli ai quali il sindacato interverrà, saranno il “campo di battaglia” dove verranno discussi gli aspetti economici, giuridici, professionali e sociali della categoria. La rilevanza di questi argomenti necessita della presenza di personale altamente qualificato e rappresentativo.

Il Nostro Sindacato vuole imporsi quale parte attiva del “cambiamento”; le nostre esperienze maturate sul campo e le lezioni apprese saranno indispensabili al fine di pervenire ad un sempre miglior quadro normativo che remuneri adeguatamente le responsabilità che assume da sempre il personale dirigente delle Forze Armate e Forza di Polizia ad Ordinamento Militare, nel diuturno assolvimento dei compiti assegnati e nella ricerca della massima tutela del personale alle proprie dipendenze.

Noi di USMIA in questo vogliamo essere da esempio! Crediamo fermamente di poter fare la differenza, grazie alle professionalità ed alle expertise dei nostri Dirigenti ed alla sempre puntuale partecipazione attiva dei nostri associati. Le sfide che tutti noi saremo chiamati ad affrontare determineranno, tra l’altro, il futuro sviluppo lavorativo, economico e sociale di ogni Comandante di uomini, con effetti strutturali.

USMIA, nel percorso evolutivo in atto, dovrà necessariamente poter contare sulla massima adesione e condivisione di intenti di tutti Voi, che siete i veri protagonisti del cambiamento, affinché abbia la forza di incidere significativamente nei prossimi tavoli tecnici con il vertice politico ai quali prenderà parte.

Grazie per il vostro sempre prezioso sostegno.

Il Segretario Generale con delega all’Area Negoziale

Ten.Col. Massimiliano ANEDDA

