Statali, aumenti di stipendio e promozioni in base al merito: cosa cambia con la direttiva Zangrillo. Dirigenti valutati dai dipendenti

Roma, 30 nov 2023 – UNA NORMA CHE NON SAREBBE MALE CHIEDERE DI APPLICARLA ANCHE PER I NOSTRI COMPARTI DIFESA SICUREZZA.

Segue ritaglio di articolo ripreso da leggo.it – Novità in arrivo per i dipendenti pubblici (e per i loro stipendi). Il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha firmato una nuova direttiva riguardante la misurazione e la valutazione della performance degli statali.

Questa iniziativa mira a promuovere una strategia di piena valorizzazione del merito all’interno del contesto organizzativo, seguendo le esperienze e i modelli adottati a livello europeo e nell’ambito dell’Ocse, e si pone come obiettivo la valorizzazione del merito.

Al fine di valutare le performance dei dirigenti e di distribuire la retribuzione di risultato, nonché il superpremio concordato nel recente contratto nazionale stipulato due settimane fa, si procederà coinvolgendo i pareri dei colleghi, dei dipendenti e, inoltre, si darà voce agli utenti esterni per valutare i livelli di servizio forniti dall'ufficio pubblico.



