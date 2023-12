Statali, Tfs a tasso agevolato: ok Inps all’anticipo della buonuscita. Importo medio di 66mila euro

Roma, 4 dic 2023 – Nonostante recenti e autorevoli Sentenze della magistratura Amministrativa che danno ragione al lavoratore, lo Stato, e l’Inps in questo caso, ancora chiedono di pagare “un riscatto” per avere nei tempi previsti (che secondo lo Stato nei tempi previsti intende in anticipo rispetto ai 2, 3 o 4 anni dall’inizio della pensione, previsti oggi per avere il TFS bloccato) la liquidazione del TFS (Liquidazione di fine servizio).



E’ normale tutto questo? In Italia probabilmente si cerca ancora di mantenere una cosa anomale come normale!

Segue ritaglio di articolo ripreso da ilmessaggero.it / Decollano gli anticipi del Tfs a tasso agevolato dell’Inps diretti agli statali. All’istituto di previdenza sono pervenute circa quindicimila domande in meno di un anno, di cui due su tre, diecimila quindi, sono state accettate, e cinquemila rigettate per mancanza di requisiti o errori nella compilazione della richiesta.

Boom di domande negli ultimi mesi. I primi pagamenti, per circa 1.800 richiedenti, sono partiti dopo l’estate. Circa altri ottomila ex dipendenti pubblici vedranno liquidato, tra dicembre e aprile, l’anticipo della buonuscita, anticipo su cui l’Inps applica un tasso di interesse solo dell’1 per cento (in banca adesso l’asticella può salire anche sopra il 5%). L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>

