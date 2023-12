Adesione Ricorso Gratuito Riconoscimento Tredicesima personale VFP4

Roma, 18 dic 2023 – Riceviamo dal Sindacato SIULM e pubblichiamo. La Riforma del reclutamento militare 2023 (Legge 119/2022) ha cambiato i profili dei Volontari di Ferma Prefissata con l’introduzione dei nuovi VFI e VFT.

Questi due nuovi ruoli vanno a sostituire rispettivamente i precedenti profili del Volontario in Ferma Prefissata di 1 anno (VFP1) e del Volontario in Ferma Prefissata di 4 anni (VFP4) con l’obiettivo di frenare l’aumento dell’età media del personale militare e ridurre l’intervallo temporale dell’immissione in servizio permanente.

Tale revisione ha comportato, dal 1° gennaio 2023, il trattamento economico dei VFP1 allineato a quello previsto per i VFI (più favorevole), oltre al riconoscimento della tredicesima mensilità al personale VFT, di quest’ultimo riconoscimento non vi traccia per il personale VFP4.

In collaborazione con gli studi legali del SIULM è stato fatto un approfondimento giuridico e abbiamo intenzione di agire gratuitamente in favore di tutti i VFP4 nostri iscritti affinché anche questi possano percepire la tredicesima mensilità del mese di dicembre, nel contempo valuteremo anche la possibilità di chiedere la corresponsione delle tredicesime non percepite negli anni precedenti.

Per aderire al ricorso e' semplice, basta collegarsi qui e seguire le istruzioni >>> Ricorso riconoscimento "TREDICESIMA VFP4" avanzato dal Sindacato Unitari Lavoratori Militati (SIULM).



