Ricorso per il riconoscimento delle giornate festive derivate dai servizi armati e non

Roma, 28 dic 2023 – Dal portale web dell’Unione Sindacale delle Associazioni Militari-Aeronautica – USAMI-AERONAUTICA. Una nuova azione legale è promossa per gli iscritti USAMI Aeronautica, infatti, in collaborazione con Il centro studi Sideweb, società specializzata nel Diritto Militare e, in convenzione esclusiva con USAMI, è stato preparato un ricorso relativo al riconoscimento delle ore corrispondenti alle giornate festive non riconosciute o in alternativa il risarcimento del danno pari al corrispettivo economico di tali ore.

Il ricorso è riservato a tutti coloro che:

– hanno svolto in regime di orario aeroportuale (ossia non auto-compensanti 33.36 ore settimanali) “servizi armati e non“, continuativi di durata pari -o superiore- a 24 ore, iniziati nella giornata del sabato e terminati la domenica, ovvero iniziati in giornata prefestiva (escluso il sabato) e terminati nella giornata festiva, e che in relazione a tali giornate l’Amministrazione di appartenenza gli ha riconosciuto solamente il recupero di una giornata festiva; Questo argomento continua qui >>>

