Richiesta Urgente al Gabinetto del Ministro della Difesa per il Pagamento delle Deleghe del SIULM

Roma, 29 dic 2023 – Il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Militari (SIULM) ha recentemente inviato una comunicazione formale al Gabinetto del Ministro della Difesa, all’Ufficio Affari Giuridici dello Stato Maggiore della Difesa, nonché al Centro Unico Stipendiale Interforze per sollecitare un atto ricognitivo urgente teso alla verifica del numero delle deleghe sindacali.

Questa richiesta è scaturita dai ritardi con i quali lo Stato Maggiore e le competenti articolazioni stanno processando le deleghe trasmesse.

I ritardi accumulati, da una verifica effettuata, raggiungono anche i tre mesi. Ciò determina la mancanza della trattenuta mensile a carico dell’associato.

Il SIULM evidenzia la necessità di sanare tempestivamente questa situazione per evitare possibili alterazioni delle percentuali, fondamentali per la rappresentatività sindacale. Quest’ultima, infatti, giocherà un ruolo cruciale nel garantire i diritti e gli interessi dei lavoratori militari.

Nella comunicazione abbiamo, altresì, sottolineato l’importanza di una gestione rapida delle deleghe inviate, evidenziando il rischio di un’eventuale errore nel calcolo delle percentuali di rappresentatività sindacale. Ciò si verificherebbe nel caso in cui tali deleghe non siano conteggiate e messe in pagamento.

Il SIULM esprime anche la preoccupazione che il ritardo nei pagamenti potrebbe determinare una trattenuta sul cedolino dell’associati più importante in quanto pari alla somma delle mensilità maturate dall’atto della firma della delega(3/4 mensilità).

Il SIULM confida nella giusta attenzione delle autorità competenti affinché, venga superata sul nascere ogni criticità.

