NEWS DA NOIPA: da oggi e’ ritornata in funzione la procedura per visualizzare l’importo dello stipendio di gennaio 2024.

Roma, 9 gen 2024 – Procedura rimasta non funzionante per giorni, da oggi e’ possibile nuovamente consultare la procedura sul portale NOIPA per verificare quale importo stipendiale sara’ percepito a fine gennaio 2024.

Un servizio utile per sapere in anticipo l’importo e programmare le eventuali spese.

