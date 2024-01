Il Siulm Segnala Problemi nelle Buste Paga di Gennaio 2024 per VFP1 e VFP4

Roma, 11 gen 2024 – Il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Militari (Siulm) ha recentemente identificato un problema significativo nelle buste paga di gennaio 2024, tale situazione coinvolge alcuni militari appartenenti ai VFP1 e VFP4. Il SIULM ha prontamente scritto al Noipa e Cusi affinché vengano immediatamente poste in essere le dovute azioni per sanare la situazione con l’emissione straordinaria di un secondo cedolino per compensare quanto non corrisposto.

Il Siulm ha espresso fiducia nella tempestiva risposta delle autorità competenti affinché vengano adottate le misure necessarie per sanare l’errore.

In attesa di ulteriori sviluppi, il sindacato ha assicurato il suo impegno nel monitorare da vicino la situazione e nell’adottare ogni azione necessaria per tutelare gli interessi dei lavoratori militari coinvolti. La tempestività nella correzione di tali incongruenze è fondamentale per garantire la stabilità finanziaria e morale dei membri delle Forze Armate, contribuendo così alla coesione e all’efficienza complessiva delle istituzioni militari.

