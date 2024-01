La Marina Militare Italiana a protezione delle rotte commerciali, ma chi difende i nostri marinai?

Roma, 18 gen 2024 – Nel contesto dell’attuale quadro geo-politico internazionale complesso e ad alto rischio, la Marina Militare Italiana svolge un ruolo cruciale nella protezione degli interessi economici nazionali, garantendo la sicurezza delle rotte commerciali marittime e delle navi in Mar Rosso. Mentre l’attenzione spesso si concentra sulle missioni di scorta e vigilanza, in pochi si chiedono chi si occupa della tutela dei marinai e delle loro famiglie, di questi “eroi silenziosi” che operano per la difesa delle nostre acque.

Il supporto alle famiglie dei marinai è un elemento spesso trascurato, ma di vitale importanza. Mentre i marinai sono in missione, i loro nuclei familiari affrontano sfide difficili, la separazione prolungata e il costante timore per la sicurezza dei propri cari.

La realizzazione di programmi di sostegno familiare, assistenza psicologica e risorse dedicate può contribuire ad alleviare il peso emotivo che le famiglie dei marinai patiscono durante il servizio svolto dai loro cari.

Inoltre, è fondamentale garantire ai marinai la giusta remunerazione. Infatti, per le seguenti missioni internazionali, sotto l’egida dell’U.E. o della Nato è previsto, per i nostri militari, un trattamento economico poco più di 3,00 € l’ora:

EUNAVFOR – Atalanta; EUNAVFOR Med – Irini; Sea Guardian; Standing Nato Maritime Group2;

Standing Nato Mine Countermeasures Group 2.

Vale la pena evidenziare la disparità di trattamento economico con le Marine Estere le quali,…. L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>

.

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.