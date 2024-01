ALLOGGI E TRASPORTI IN TOSCANA. IL SIULM NE DISCUTE CON IL CONSIGLIERE REGIONALE TORSELLI

Roma, 25 gen 2024 – Il 24 gennaio una delegazione del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Militari (SIULM) ha incontrato il Consigliere Regionale della Toscana, Francesco Torselli, ed esposto l’annosa problematica del trasporto pubblico destinato ai Militari all’interno della Regione. Durante il meeting si è anche discusso sulla possibilità di destinare una parte dei 6000 alloggi, attualmente sfitti, alle donne ed agli uomini in uniforme.

Il Consigliere Torselli si è dimostrato sensibile alle necessità dei Militari ed in particolare per fornire il trasporto pubblico a titolo gratuito per tutti i Militari che viaggiano in divisa. Nella riunione è emerso quanto la presenza delle donne e degli uomini con le “stellette” oltre a fornire una “cornice” maggiore di sicurezza, ne aumenta in maniera tangibile la sua percezione. La delegazione SIULM ha esposto come la situazione venga affrontata in modo errato sia in Toscana che in alcune altre Regioni, questa possibilità viene valutata come costo e non come un investimento sulla sicurezza dei cittadini.

Oltre alle questioni legate al trasporto pubblico, la delegazione ha proposto un approccio innovativo alla gestione degli alloggi Militari. La proposta si concretizza nel destinare una quota dei 6000 alloggi liberi ai Militari toscani. Fornire soluzioni abitative agli uomini in “divisa” che servono la Regione, contribuiscono a migliorare la qualità della vita dei Militari e delle loro famiglie e nello stesso momento garantire dei presidi di legalità nelle aree abitative che di solito vengono assegnate tenendo conto l’ISEE delle famiglie e agevolare quelle meno abbienti.

Il Consigliere ha accolto con interesse le proposte della delegazione del SIULM, riconoscendo l’importanza di affrontare tali temi.

L’incontro è stato un primo passo verso la collaborazione tra il sindacato e le istituzioni regionali per affrontare efficacemente le sfide evidenziate.

In conclusione, i delegati del SIULM e il Consigliere Torselli della Toscana hanno avviato un dialogo costruttivo per migliorare il trasporto pubblico per i Militari e esplorare opzioni innovative riguardo agli alloggi. Questo sforzo congiunto mira a creare un ambiente più favorevole per coloro che dedicano la propria vita al servizio della Toscana e dell’Italia.

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.