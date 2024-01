SIULM Carabinieri: prime storiche assemblee sindacali all’interno delle caserme della Capitale

Roma, 28 gen 2024 – Il 29 gennaio 2024 dalle ore 09.00 alle 13.00 nella sede del Comando Compagnia Carabinieri Aeroporti di Roma – Aliquota vigilanza e sicurezza Aeroporto di Ciampino, il Siulm Carabinieri ha indetto un’assemblea sindacale.

Questo è un “evento storico” poiché è la prima volta, che all’interno di questa caserma dei Carabinieri si svolge un’assemblea sindacale.

Il Dott. Giuseppe Rifino, Segretario Nazionale SIULM Carabinieri ha dichiarato: “Fino a poco tempo fa era impensabile una cosa del genere, oggi sì è compreso l’importanza di una struttura sindacale organizzata che possa portare avanti le criticità della nostra professione, Uniti, come nel motto del SIULM Carabinieri”.

L’Associazione, già attiva da qualche anno, presenterà la propria organizzazione e intende quindi ampliare la platea degli iscritti incontrando gli attuali aderenti per partecipare insieme nel raccogliere le problematiche da rappresentare ai vertici dell’Arma.

Saranno presenti esponenti sindacali Nazionali SIULM Carabinieri:

-Dott. Giuseppe Rifino Segretario Generale Nazionale Siulm Carabinieri;

-Michele Luca Gigante Segretario Generale Regione Lazio; membro del Dipartimento Legale, responsabile Nazionale pubbliche relazioni;

-Dott. Giuseppe Papa (praticante Avvocato) responsabile del Dipartimento Legale SIULM Carabinieri;

-Dott. Giovanni Cerenzia (praticante Avvocato) membro Direttivo Interforze SIULM Carabinieri.

Nell’ occasione presenteranno i servizi di consulenza offerti ai propri iscritti in materia di Diritto Amministrativo, Diritto Militare, compilazione e corretto andamento delle richieste per le “Cause di Servizio”, oltre a trattare l’argomento dell’indennità di Rumore”, nonché della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro come stabilito dalla Legge 81/2008.

Saranno illustrati i temi programmatici su materie di particolare interesse, quali le criticità in materia alloggiativa, di protezione sociale, ovvero, il contributo che può essere fornito in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e nel campo della formazione e dell’elevazione culturale e, non meno importante verrà rappresentata la Tutela Legale Stragiudiziale con onori a carico dell’APCSM. Partecipare all’assemblea è un importante momento di crescita professionale e personale.

NOI DEL SIULM NON LASCIAMO MAI NESSUNO DA SOLO, neanche quando le problematiche non sono solo di natura professionale. Per questo la Nostra assistenza e professionalità sono a 360′.

