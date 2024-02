GDF, USIF: “NOI PRIMO SINDACATO. LAVORIAMO PER TUTELARE I COLLEGHI E LA SICUREZZA DEI CITTADINI”

Roma, 4 feb 2024 – “L’Unione Sindacale Italiana Finanzieri è il sindacato più rappresentativo della Guardia di Finanza. Migliaia di colleghi, infatti, si sono iscritti sostenendo e aderendo ad una realtà che ha l’obiettivo di rappresentare le Fiamme Gialle in tutti i tavoli istituzionali e non solo. Un traguardo importante che ci gratifica, ma che allo stesso tempo impone una grande responsabilità nei confronti della collettività.

Il contrasto all’evasione fiscale, alla corruzione, il controllo della spesa pubblica, la lotta alla criminalità hanno bisogno di professionisti lungimiranti che difendano la legalità nel Paese. Ed è per questo che è sempre più necessario salvaguardare il lavoro dei finanzieri, tutelandone i diritti, adesso finalmente possibile grazie al loro sindacato. Per tale motivo, auspichiamo l’immediata emanazione dei decreti discenti per dare piena operatività ai sindacati ormai formati. Dare ascolto a queste realtà sarà fondamentale per risolvere, a vario titolo, le problematiche dei colleghi che vanno a beneficio dell’intera collettività.

I cittadini, attraverso le tasse, sono i nostri datori di lavoro e quindi meritevoli di ricevere in cambio servizi adeguati a tutela della sicurezza. Non arretreremo, dunque, sulla difesa dei diritti di questa categoria che, a tutti gli effetti, è composta di lavoratori alla stregua di altri.

Partecipazione è democrazia, sostenere e dare voce ai colleghi è il compito di USIF”.

Lo dichiara, in una nota, il Segretario Generale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF), Vincenzo Piscozzo.

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.