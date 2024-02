Roma, 4 feb 2024 – Mensilità stipendiale di febbraio 2024, onerosi conguagli a debito del personale in unica soluzione.

Il SiULM, da sempre vicino alle esigenze dei propri iscritti, ha inviato una lettera al Capo di Stato Maggiore della Marina Militare(C.S.M.M.) per rappresentare il disagio economico del personale Militare della Marina per gli elevati importi, derivanti da conguaglio fiscale, presenti nel cedolino stipendiale di Febbraio.

La nostra APCSM ha proposto un provvedimento normativo volto a difesa del personale della Marina Militare e dalla Guardia Costiera da riduzioni salariali irrazionali, assicurando una retribuzione equa e mitigando l’effetto negativo causato dagli addebiti fiscali e previdenziali conguagliati annualmente.

È indispensabile stabilire limiti mensili per il recupero del conguaglio IRPEF o previdenziale nelle buste paga di febbraio 2024, tenendo conto delle necessità delle famiglie dei dipendenti. Proponendo la suddivisione dell’addebito fiscale in “tre rate fisse” al fine di agevolare la pianificazione finanziaria dei dipendenti, garantendo trasparenza nella Procedura di recupero e notifiche preventive agli interessati. In un contesto di incertezza economica, è cruciale proteggere il reddito dei lavoratori e preservare il benessere delle loro famiglie.

Percepiamo che l’inerzia o la mancanza di azione da parte delle autorità preposte potrebbe scatenare crescente insoddisfazione da parte dei lavoratori.

Confidiamo fermamente che queste misure contribuiranno a mitigare gli impatti finanziari e a favorire un ambiente di lavoro più stabile e sicuro.

Il SiULM ha, pertanto, richiesto un intervento risolutore del C.S.M.M. e, qualora necessario, un incontro con nostri rappresentati affinché si possa raggiungere una rapida risoluzione per la nostra segnalazione in merito agli addebiti fiscali e previdenziali conguagliati annualmente nel mese di Febbraio, modo garantire un forte segnale di riconoscimento e gratitudine per l’impegno e il contributo alla sicurezza nazionale del nostro personale.

SEGRETERIA NAZIONALE MARINA

