USMIA: Video del Presidente sulle percentuali raggiunte al 31 gennaio 2024.

Roma, 4 feb 2024 – In data 31 gennaio 2024, concludendo il periodo dedicato agli invii delle deleghe sindacali al CUSI, desidero esprimere la mia soddisfazione in qualità di Presidente di USMIA (Unione Sindacale Militare Interforze Associati). Abbiamo raggiunto importanti traguardi, rispecchiando il nostro impegno costante nei confronti dei militari dell’Esercito, della Marina e dei Carabinieri.

In particolare, dal nostro conteggio delle deleghe inviate al CUSI è con grande piacere che annunciamo di aver superato le percentuali previste per legge, sia per l’Esercito che la Marina e Carabinieri, rimaniamo ora in attesa del Decreto di rappresentatività che dovrà emanare il MEF. Questo risultato sottolinea il forte legame tra USMIA e i nostri iscritti, riflettendo la fiducia che la nostra organizzazione gode all’interno delle Forze Armate.

È con ancor maggiore entusiasmo che comunico il superamento abbondante della soglia per l'area negoziale degli ufficiali dell'Esercito. Questo risultato straordinario è testimonianza della fiducia e dell'appoggio significativo che gli ufficiali hanno riposto in USMIA come loro rappresentante sindacale.



