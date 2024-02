NOIPA HA PUBBLICATO IL CEDOLINO PDF DELLO STIPENDIO DI FEBBRAIO 2024. Per molti ci sono pesanti recuperi fiscali

Roma, 16 feb 2024 – Visibile da oggi su NOIPA il cedolino stipendio di febbraio 2024. Tra le novita’ troviamo il conguaglio fiscale IRPEF e FONDO PENSIONE.

Come avevamo gia’ visto dagli importi, per molti colleghi si tratta di un conguaglio a debito abbastanza pesante, frutto di una gestione non curata ad personam, ma delegata agli algoritmi dell’informatica.



Ovviamente il recupero del conguagli a debito non significa che siano state applicate ulteriori tasse sullo stipendio, ma si tratta di una compensazione di cio’ che durante il 2023 si e’ pagato in maniera inferiore al previsto.

L’importo e’ stato attutito, in parte, anche dal fatto che in febbraio non si paga ancora la ritenuta fiscale delle addizionali comunali e regionali.

La valuta di pagamento della rimanenza dello stipendio e’ per venerdi 23-2-2024.

