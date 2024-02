USIF PIEMONTE, RISERVA ALLOGGI FF.OO.: CREARE LE GIUSTE CONDIZIONI PER LA PERMANENZA SUL TERRITORIO DEI COLLEGHI A VANTAGGIO DELL’INTERA COLLETTIVITA’

Roma, 16 feb 2024 – Apprendiamo favorevolmente la notizia, già anticipata in Consiglio Regionale, ed in parte accoglie le richieste formulate dall’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF) anche in occasione di una precedente riunione consiliare con il Comune di Torino, che le Agenzie Territoriali per la Casa e gli altri enti possano riservare una quota di “alloggi da destinare alle Forze dell’ordine per il raggiungimento di specifiche finalità atte a garantire la sicurezza ed il presidio sul territorio”.

Nell’ambito della riunione congiunta tra la I e III Commissione Consiliare Permanente e Commissione Legalità dello scorso 16 novembre, infatti l’U.S.I.F. aveva portato all’attenzione dei consiglieri presenti alcune tematiche di rilevante interesse per il personale appartenente alle Forze di Polizia.

In particolare erano state proposte utili e valide iniziative volte a creare delle maggiori e migliori condizioni per la permanenza sul territorio degli Operatori di polizia.

“L’adozione di misure volte a creare un concreto sostegno alla presenza delle Forze dell’ordine sul territorio sono interventi che vanno a beneficio dell’intera collettività. La finalità di una riserva di alloggi al personale delle Forze dell’ordine è quella di aumentare la prevenzione, la sicurezza e contrastare il fenomeno della criminalità, azione possibile solo attraverso l’aumento della presenza delle FF.OO. sul territorio. Un contributo importante per chi si occupa di garantire la sicurezza ai cittadini”.

Lo comunicano, in una nota congiunta, il Segretario Regionale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF) – Mirko Saturno e il Segretario Provinciale di Torino – Antonino Esposito.

