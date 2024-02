TRASPORTO PUBBLICO, USIF: SICILIA FIRMATO DECRETO LIBERA CIRCOLAZIONE PER FORZE DELL’ORDINE

Roma, 18 feb 2024 – La Regione Sicilia firma il decreto di libera circolazione per le forze dell’ordine, provvedimento valido dal 19 febbraio 2024.

Già nel corso delle interlocuzioni avvenute in più occasioni, l’Assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, aveva rassicurato USIF e altre sigle Sindacali del Comparto, circa l’imminente formalizzazione del provvedimento che avrebbe consentito, anche nel 2024, agli appartenenti alle forze dell’ordine la possibilità di viaggiare gratuitamente – per motivi di servizio – sui mezzi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano su gomma.

“Un provvedimento particolarmente atteso – dichiarano Vincenzo Piscozzo, Segretario Generale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF) e il Segretario Regionale Michele Lauro – per il quale ringraziamo la Regione Sicilia e l’assessore Arcò per l’iniziativa che rappresenta, ancora una volta, un riconoscimento nei confronti di tutti gli operatori che quotidianamente, a vario titolo, sono impegnati per la difesa della legalità e della sicurezza.

Inoltre, questa misura, alla pari di altre, si traduce in un vantaggio per l’intera società poiché la presenza di personale del Comparto sui mezzi di trasporto pubblico rappresenta una sicura garanzia contro possibili situazioni di rischio ed in grado di prevenire ed affrontare eventuali atti di illegalità”.

