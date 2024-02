Von der Leyen: ‘Se rieletta farò un commissario alla Difesa Ue’

Roma, 18 feb 2024 – PIU’ CHE UNA EUROPA UNITA SIAMO UNA EUROPA DISUNITA su tutto. E piu’ che un Ministro alla Difesa Europeo senza esercito, forse e’ meglio creare un vero esercito europeo, sotto un unico comando. Costerebbe di meno e sarebbe piu’ efficace.

Segue ritaglio di articolo tratto dall’ANSA. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha detto che se verrà riconfermata nell’incarico istituirà un commissario Ue “alla Difesa”.

Von der Leyen ha fatto la dichiarazione parlando ad un colloquio alla Conferenza per la sicurezza di Monaco.

Alla domanda se la Commissione europea avrà un commissario per la Difesa e se verrà dall’Europa centrale, Von der Leyen ha risposto, tra applausi: “Sì, se sarò il prossimo presidente della Commissione istituirò un commissario per la Difesa. Penso sia ragionevole. Da dove proviene, lui o lei, rimane (una questione) aperta ma naturalmente penso sia molto importante per i Paesi dell’Europa centrale ed orientale avere buoni portafogli e questo è un buon portafoglio”. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>

.

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.