Roma, 22 feb 2024 – Con la sentenza n. 02831 del 20 marzo 2023 il CDS ha definitivamente chiarita la questione inerente al riconoscimento del diritto al conteggio dei sei scatti di stipendio nel Trattamento di fine servizio (TFS) per il personale del Comparto Sicurezza, anche per coloro che lasciano il lavoro attivo a…………. Clicca qui per continuare a leggere la lettera

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.