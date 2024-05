CONTINUANO LE RELAZIONI CON LO STATO MAGGIORE ESERCITO PER RAPPRESENTARE LE PROBLEMATICHE DEL PERSONALE ISCRITTO A LIBERA RAPPRESENTANZA DEI MILITARI

In merito alla Categoria Ufficiali, il mancato adeguamento dell’assegno dirigenziale, mancato adeguamento dell’indennità di marcia, mancato riconoscimento della giornata festiva se in viaggio e recupero della stessa, mancato riconoscimento dell’adeguamento dell’indennità di presenza festiva, necessità di prevedere il transito al grado di Colonnello anche tramite apposito concorso.

Regolamento di attuazione per la cassa Graduati in attivo.

Questione CFG e CFI, riscontrato un eccessivo uso anche dove non chiaramente previsto, dell’istituto in parola, occorre riforma dell’istituto;

Questione orario di servizio applicato presso la caserma Vannucci, concordato prossimo confronto in sede di Comando Intermedio, (in attesa di data);

Questione pasti non fruiti presso la Base di Solbiate Olona, (in trattazione nuova normativa ma nessuna assunzione di responsabilità su coloro che stanno subendo prelievi forzosi su proprio stipendio, assoluta necessità per L.R.M. di proseguire la rivendicazione in tutti i tavoli e gli scenari proponibili;