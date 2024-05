Rinnovo del contratto triennio 2022-2024 / Dal Sindacato Militare USAMI – Aeronautica

Roma, 29 apr 2024 – Pubblichiamo di seguito un breve ritaglio di articolo ripreso dal portale del Sindacato USAMI-AERONAUTICA.IT / Avviato il tavolo per la negoziazione.

Il Governo incontra i Sindacati Militari.La giornata del 24 aprile è già parte della storia. Una giornata intensa con impegni sin dalle prime ore del mattino.

La comunione di intenti siglata come accordo programmatico per il rinnovo contrattuale dalle tre delle sigle sindacali più rappresentative dell’Aeronautica Militare (USAMI Aeronautica, SIAM e SIULM), con oltre il 70% della forza sindacalizzata, si propone chiara, in forza delle richieste del personale non dirigente rappresentato e da portare all’attenzione della Funzione Pubblica.

Il pomeriggio, invece, sarà ricordato come evento storico per il nostro paese, con la partecipazione, per la prima volta in assoluto, dei Sindacati Militari al tavolo negoziale al posto della vetusta e non più esistente rappresentanza militare. Le APCSM partecipanti alla prima seduta, provengono da un percorso intrapreso molti anni fa, completato con la decretazione della rappresentatività di fine marzo 2024, finalizzata appunto alla partecipazione per il rinnovo contrattuale. Dalle richieste dei sindacati alle risposte della Pubblica Amministrazione… L’articolo completo continua sul portale USAMI-aeronautica.IT, clicca qui >>> .

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.